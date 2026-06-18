Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terluka Saat Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Tangan Kivlan Zen Diperban dan Berdarah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |15:59 WIB
Terluka Saat Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Tangan Kivlan Zen Diperban dan Berdarah
Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen terluka saat melakukan aksi penghadangan eksekusi lahan Hotel Sultan.
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen mengalami luka-luka saat menghadang proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). Lengan kiri Kivlan diperban setelah berdarah lantaran tergores kawat berduri yang membentang di lobi hotel.

Ia menuturkan, dirinya terluka lantaran ada yang menarik badannya dari belakang. Kala itu, Kivlan berdiri tepat di belakang kawat berduri untuk melobi aparat agar tidak melakukan eksekusi.

"(Luka) karena dorongan dari belakang, saya mau ini langsung kena kawat berduri," kata Kivlan sembari duduk di salah satu kursi di lobi.

Kendati terluka, Kivlan tidak mempermasalahkannya. Baginya, luka itu menjadi bagian dari perjuangannya. "Enggak apa-apa, jadi ada darah saya untuk perjuangan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225186//viral-tJX6_large.jpg
Ratusan Orang Ditangkap Usai Bentrok Eksekusi Hotel Sultan, Polisi Kejar Aktor Intelektual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225172//viral-vozU_large.jpg
Pemerintah Data Barang dan Karyawan Hotel Sultan hingga Penghuni Apartemen The Suites Residences
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225170//viral-5eNQ_large.jpg
Kawasan Elite, Lahan Hotel Sultan yang Dieksekusi Senilai Rp28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/470/3225166//hotel_sultan-wVkG_large.jpg
Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225150//viral-QDpn_large.jpg
Polisi Tangkap 69 Orang saat Proses Eksekusi Hotel Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225147//viral-c1ep_large.jpg
Massa Mengamuk Tolak Eksekusi Hotel Sultan, 27 Anggota TNI-Polri Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement