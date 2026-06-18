Terluka Saat Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Tangan Kivlan Zen Diperban dan Berdarah

JAKARTA - Mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen mengalami luka-luka saat menghadang proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). Lengan kiri Kivlan diperban setelah berdarah lantaran tergores kawat berduri yang membentang di lobi hotel.

Ia menuturkan, dirinya terluka lantaran ada yang menarik badannya dari belakang. Kala itu, Kivlan berdiri tepat di belakang kawat berduri untuk melobi aparat agar tidak melakukan eksekusi.

"(Luka) karena dorongan dari belakang, saya mau ini langsung kena kawat berduri," kata Kivlan sembari duduk di salah satu kursi di lobi.

Kendati terluka, Kivlan tidak mempermasalahkannya. Baginya, luka itu menjadi bagian dari perjuangannya. "Enggak apa-apa, jadi ada darah saya untuk perjuangan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto.