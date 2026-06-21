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Prabowo Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |09:05 WIB
Prabowo Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi
Prabowo Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi/ist
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang berulang tahun ke-65 pada Minggu (21/6/2026).

Ucapan Prabowo tersebut diunggah lewat akun media sosial Instagram story @prabowo. Dalam ucapan tersebut, tampak menampilkan ilustrasi Joko Widodo mengenakan jas dan peci hitam sambil memberikan hormat.

"Selamat Ulang Tahun Presiden ke-7 RI Ir. H. Joko Widodo," tulis unggahan tersebut disertai tanggal 21 Juni 2026, sebagaimana dikutip Okezone.

Sementara itu, pada bagian bawah ucapan tercantum nama Prabowo Subianto dengan keterangan Presiden Republik Indonesia, yang menunjukkan ucapan tersebut disampaikan atas nama kepala negara.

Diketahui, Jokowi yang menjabat sebagai Presiden RI periode 2014–2024, genap berusia 65 tahun pada 21 Juni 2026.

Ucapan dari Prabowo tersebut dapat dimaknai menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi kepada mantan presiden yang telah memimpin Indonesia.

(Fahmi Firdaus )

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