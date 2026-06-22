Jenguk di RS Polri, Refly Harun Ungkap Kondisi Roy Suryo dan Dokter Tifa

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan dr. Tifa, Refly Harun, menjenguk kedua kliennya di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Minggu (21/6/2026) malam. Refly mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan keduanya masih jauh dari normal.

"Saya dengar ya masih di bawah 50 persen lah kondisinya gitu. Jadi belum maksimal untuk bergerak karena tadi saya mendengar posisi siang tadi yang saya tahu," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Menurut Refly, ia mendatangi RS Polri karena ingin menjenguk keduanya, mengingat besok bakal dilakukan pelimpahan tahap II atas kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, sekaligus ingin berkoordinasi mengenai skenario pelimpahan tersebut.

"Kita mau lihat bagaimana kondisi terakhir Dokter Tifa dan Mas Roy, apakah mungkin dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ataukah nanti bagaimana, nanti kita mau koordinasi," tuturnya.

Ia menambahkan, dirinya berharap bisa berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya dan pihak Kejaksaan. Sebab, ia ingin memastikan kedua kliennya itu dibawa dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan.

"Jadi nanti bagaimana koordinasinya, bagaimana rekomendasi dokter kita harus tetap tahu. Informasi yang saya dapatkan itu besok pukul 09.00 WIB (dibawa dari RS Polri), tetapi persiapan dari sini pukul 07.00 WIB yang saya dengar," katanya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.