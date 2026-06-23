Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa Digelar di PN Jakarta Timur, Jokowi Hadir?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |01:00 WIB
Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa Digelar di PN Jakarta Timur, Jokowi Hadir?
Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa Digelar di PN Jakarta Timur/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki babak baru. Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah. Mulanya, kasus dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa tersebut telah menyita waktu dan perhatian khalayak.

“Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum,” kata Marcelo kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

“Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini,” ujar dia.

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya akan melimpahkan berkas perkara serta dakwaan ke PN Jakarta Timur.

“Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat lalu. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga pagi tadi dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225968//roy_suryo-lefc_large.jpg
Roy Suryo-Tifa Dipulangkan, Pengacara Jokowi Sindir Orang Kuat di Belakangnya: Angkat Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225963//roy_suryo-NesD_large.jpg
Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Kebenaran Tidak Padam di Negara Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225958//roy_suryo-yif6_large.jpg
Penahanan Ditangguhkan, Roy Suryo: Ini Kemenangan Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225951//roy_suryo_dan_dokter_tifa-O9oP_large.jpg
Tak Ditahan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dikenakan Wajib Lapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225923//roy_suryo-SNl2_large.jpg
Kejari Jaksel Ungkap Alasan Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan, Dijamin Keluarga hingga Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225919//viral-rEkT_large.jpg
Pernyataan Lengkap Kejari Jaksel Pulangkan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement