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Radioterapi Canggih Kini Lebih Mudah Diakses, Pasien JKN: Pelayanannya Cepat dan Membantu

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:59 WIB
Radioterapi Canggih Kini Lebih Mudah Diakses, Pasien JKN: Pelayanannya Cepat dan Membantu
Pasien JKN, Nurida (foto: dok ist)
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JAKARTA – Perkembangan layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kanker, terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya melalui layanan radioterapi modern yang kini tersedia di RS PKU Muhammadiyah Gamping. Didukung teknologi terkini serta pembiayaan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan ini semakin mudah diakses masyarakat.

Layanan radioterapi di RS PKU Muhammadiyah Gamping mulai beroperasi sejak Desember 2025. Dalam penanganannya, pasien menjalani tahapan yang sistematis, mulai dari diagnosis, simulasi, perencanaan dosis, hingga terapi penyinaran yang dilakukan secara presisi.

Rumah sakit tersebut juga telah menggunakan teknologi Linear Accelerator (LINAC) Halcyon, yang memungkinkan proses penyinaran berlangsung lebih akurat dengan waktu terapi yang relatif singkat, sekaligus meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat di sekitar area kanker.

Manfaat layanan tersebut dirasakan langsung oleh Nurida (35), seorang ibu rumah tangga yang tengah menjalani pengobatan kanker rektum usus besar sejak akhir 2024.

Sebagai peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Nurida mengaku sangat terbantu dalam menjalani pengobatan yang membutuhkan biaya besar tersebut. Hingga saat ini, ia telah menjalani tujuh kali sesi radioterapi dari total sekitar 30 sesi yang direncanakan.

Dalam seminggu, terapi dilakukan lima kali, mulai Senin hingga Jumat, dengan estimasi total pengobatan selama enam hingga tujuh minggu.

"Saya sangat terbantu karena dijamin oleh BPJS Kesehatan. Biayanya juga cukup besar, dan saya benar-benar terbantu dengan adanya Program JKN itu," ujar Nurida saat ditemui di RS PKU Muhammadiyah, Jumat 29 Mei 2026 lalu.

 

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Topik Artikel :
BPJS BPJS Kesehatan JKN
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