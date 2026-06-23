Sebut Ada Pihak yang ‘Goreng’ Isu untuk Destabilisasi, Dasco: Jangan Terprovokasi!

Sebut Ada Pihak yang ‘Goreng’ Isu untuk Destabilisasi, Dasco: Jangan Terprovokasi!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, ada pihak tertentu yang memanfaatkan isu global untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam negeri. Pihak tersebut memainkan narasi Indonesia tengah di ambang keruntuhan.

Demikian disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Arcici, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

"Fenomena akhir-akhir ini ada yang memanfaatkan isu global, dampak dari global itu kemudian untuk membuat kita tidak stabil," kata Dasco.

Menurut dia, kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia saat ini sebenarnya berada dalam posisi yang kuat. Namun, ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu.

"Tapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan, padahal tidak demikian," ujarnya.

Oleh karena itu, Dasco mengajak elemen masyarakat, khususnya para buruh, untuk tidak terprovokasi oleh narasi-narasi negatif tersebut.