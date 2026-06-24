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Terkuak! Polisi Lacak Keberadaan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Lewat Transaksi Belanja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |09:02 WIB
Terkuak! Polisi Lacak Keberadaan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Lewat Transaksi Belanja
Polisi Lacak Keberadaan Taufik Hidayat Penganiaya Pacar Lewat Transaksi Belanja
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JABAR - Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat (30) pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTT (29) selama tiga tahun di Bandung, Jawa Barat. Pelarian Taufik terendus lewat sejumlah transaksi belanja yang dilakukannya.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, Taufik terdeteksi melakukan sejumlah transaksi di wilayah Majalaya pada Selasa pagi. Data tersebut kemudian dipantau polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap.

"Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi (Selasa pagi) yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya, ini menjadi petunjuk buat kita," kata Irjen Rudi dikutip Rabu (24/6/2026).

Pihaknya terus menyisir sekitar lokasi tempat Taufik terdeteksi bersembunyi. Hingga akhirnya pelaku ditemukan.

"Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana, mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap," pungkasnya.

Sebagai informasi, Taufik Hidayat diketahui menyekap dan menyiksa korban YTR (29) selama 3 tahun di kosan tersangka yang berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kasus ini baru terungkap setelah korban ditemukan dalam kondisi kritis di rumah sakit.

 

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