Taufik Hidayat Ditahan di Sel Khusus, Kapolda Jabar: Perbuatannya Sangat Sadis!

JABAR - Taufik Hidayat (30), pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTT (29) selama tiga tahun di Bandung, Jawa Barat itu harus menanggung perbuatannya setelah dirinya ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Kini, Taufik dijebloskan ke tahanan khusus.

“Kita lakukan penahanan di sel khusus, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dikutip Rabu (24/6/2026).

Penyidik kata dia juga menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan terhadap Taufik. Salah satunya tes narkoba.

“Tes narkoba sudah keluar tadi hasilnya, negatif ya. Tersangka hanya mengakui habis minum Intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya? Sebuah merek minuman keras Intisari ya, sejenis anggur hitam itu," ujarnya.

"Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal," sambungnya.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Taufik Hidayat.

“Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli, ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka," ungkap Rudi.