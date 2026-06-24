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Kasus Dugaan Fitnah Ceramah JK, Penanganan Laporan Abu Janda Cs Dialihkan ke Polda Metro

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |22:10 WIB
Kasus Dugaan Fitnah Ceramah JK, Penanganan Laporan Abu Janda Cs Dialihkan ke Polda Metro
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra (foto: Okezone)
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JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, melimpahkan laporan Aliansi Ormas Islam yang terdiri atas 40 organisasi terhadap Ade Armando, Grace Natalie, dan Permadi Arya ke Polda Metro Jaya.

Ketiga terlapor dilaporkan terkait dugaan fitnah yang berkaitan dengan polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

"Memang kemarin karena sudah ada laporan sebelumnya di Polda, makanya biar jadi satu. Kita tetap asistensi, tetap back up Polda Metro," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, Rabu (24/6/2026).

Menurut Wira, pelimpahan dilakukan agar seluruh laporan yang berkaitan dengan peristiwa yang sama dapat ditangani dalam satu proses penyelidikan.

"Kalau dalam satu lokus maupun tempus yang sama dan objek perkaranya juga sama, ya kita jadikan satu penanganannya," ujarnya.

 

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