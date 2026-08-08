Tegaskan Apel Jaga Jakarta Tak Terkait Isu Kerusuhan Agustus, Polda Metro: Indonesia Aman

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jayakarta melaksanakan apel kebangsaan bertajuk "Jaga Jakarta untuk Indonesia", Sabtu (8/8/2026). Meski digelar di tengah maraknya kekhawatiran tentang keamanan yang beredar di masyarakat, Polda Metro menegaskan bahwa kegiatan ini tidak terkait dengan isu potensi kericuhan pada Agustus 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa aparat kepolisian setiap harinya selalu mendapat pemberitahuan terkait aksi penyampaian pendapat di muka publik. Dengan demikian, kata dia, kegiatan apel kebangsaan tersebut bukan bentuk penebalan keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan.

"Setiap hari Polda Metro Jaya mendapat informasi, mendapat pemberitahuan terkait tentang beberapa aksi penyampaian pendapat di muka publik. Begitu juga dengan beberapa kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan ini kegiatan yang setiap hari ada, termasuk di hari ini. Jadi bukan terkait tentang penebalan," ujar Budi kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Budi memastikan kondisi Jakarta hingga saat ini masih aman, damai, dan dapat dikendalikan. Menurutnya, situasi tersebut terlihat dari berbagai aktivitas masyarakat yang tetap berjalan, mulai dari kegiatan ibadah, pendidikan, hingga aktivitas perekonomian.

"Kegiatan dunia pendidikan berjalan, jalan-jalan, titik-titik simpul arteri juga terjadi kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas. Artinya di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia aman," imbuh dia.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan apel kebangsaan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa, sehingga kebersamaan antara aparat dan masyarakat diperlukan untuk menjaga persatuan.

"Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari Pemerintah Provinsi DKI beserta seluruh elemen masyarakat," tandas dia.

(Rahman Asmardika)

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