Kajari Serdang Bedagai Diamankan Kejagung, Diduga Langgar Prosedur Penanganan Perkara

JAKARTA - Kejaksaan Agung mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan selain Amriyata, seorang kepala seksi (Kasi) di Kejari Sergai juga turut diamankan oleh tim Intelijen Kejagung.

"Memang benar, tim Intelijen sudah melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan dan salah satu Kasi-nya juga karena adanya laporan dari masyarakat," kata Anang kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurut Anang, pengamanan dilakukan setelah tim Intelijen Kejagung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara di Kejari Sergai.

"Setelah ditindaklanjuti oleh tim Intelijen, diduga kuat terjadi pelanggaran prosedur dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara. Ada conflict of interest," ujarnya.