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Menteri LH Pastikan Transisi Energi Tak Korbankan Lingkungan dan Pekerja

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |15:55 WIB
Menteri LH Pastikan Transisi Energi Tak Korbankan Lingkungan dan Pekerja
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dan Sekjen PBB Antonio Guterres (foto: dok ist)
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JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan transisi energi yang sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, pelestarian ekosistem, serta perlindungan terhadap pekerja yang terdampak.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil tetap mengedepankan standar lingkungan yang ketat agar selaras dengan komitmen iklim nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," ujar Jumhur, Kamis (25/6/2026).

Dalam sesi High-Level Ministerial and CEO Dialogue, Jumhur menegaskan, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurutnya, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem mangrove yang luas menjadi aset penting Indonesia dalam menjaga keseimbangan iklim global. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, transisi energi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja.

"Arah pembangunan Indonesia bertumpu pada harmonisasi antara akselerasi ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan," katanya.

 

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