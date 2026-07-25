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Menteri Jumhur Ungkap Pesan Sri Sultan HB X soal Menjaga Alam

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |08:57 WIB
Menteri Jumhur Ungkap Pesan Sri Sultan HB X soal Menjaga Alam
Menteri LH/BPLH, Moh Jumhur Hidayat bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X (foto: dok ist)
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JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat mengatakan dirinya mendapat "suntikan" keberanian dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kelestarian bumi saat bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, di Kepatihan DIY, pada Jumat 24 Juli 2026.

"Tadi hasil obrolan, saya mendapatkan wisdom dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam dan lingkungan," kata Menteri LH Jumhur usai pertemuan.

Jumhur mengatakan, dalam pertemuan itu Sri Sultan HB X mengingatkan soal perlunya berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan.

"Kalau kebijakan yang dikeluarkan nakal maka alam juga akan marah. Tapi kalau kita arif dan bijaksana kepada alam maka alam juga akan kembali baik terhadap kita," sambungnya.

Menurutnya, wisdom yang disampaikan Sri Sultan HB X sangat baik dan sejalan dengan tagline Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yakni menggugah kesadaran manusia. Jadi bukan sekadar kebijakan yang memberikan perintah-perintah, melainkan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

"Nilai budaya yang baik dalam menjaga lingkungan seperti itu harus dihidupkan," ujarnya.

 

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