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Ajakan Taubat Ekologis Menteri Jumhur Dinilai Sangat Tepat

Ajakan Taubat Ekologis Menteri Jumhur Dinilai Sangat Tepat

Awaludin , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |21:05 WIB
Ajakan Taubat Ekologis Menteri Jumhur Dinilai Sangat Tepat
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menyambut positif ajakan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat untuk melakukan "taubat ekologis" sebagai respons terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia.

Menurut Toto, istilah taubat ekologis memiliki makna yang lebih kuat dan menggugah dibanding berbagai jargon lingkungan yang selama ini digunakan.

"Ajakan Pak Menteri Jumhur itu patut disambut positif. Momennya sangat tepat," kata Toto, Senin (8/6/2026).

Ia menilai, taubat ekologis merupakan pengakuan kolektif bahwa manusia telah melakukan banyak kesalahan terhadap alam, mulai dari penebangan hutan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Menurut Toto, berbagai bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hingga krisis air bersih merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan.

 

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