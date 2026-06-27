Puncak HUT Ke-499 Jakarta: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup, Ini Rute Alternatifnya

Rekayasa lalu lintas saat Puncak HUT ke-499 Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat (Foto: Ari Sandita/Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggelar pesta rakyat puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Sabtu (27/6/2026). Ruas Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin pun ditutup sementara.



Pengaturan arus lalu lintas secara situasional dan bertahap di ruas jalan yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan dilakukan pada pukul 14.00–23.00 WIB. Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta sudah menyiapkan rute alternatif bagi masyarakat pengguna jalan yang hendak melintasi jalan tersebut.

Disampaikan Dishub Jakarta melalui akun media sosialnya, pengaturan lalu lintas meliputi Jalan Jenderal Sudirman (segmen Bundaran HI–Dukuh Atas), Jalan M.H. Thamrin, serta Jalan M. Mashabi. Selanjutnya, rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di Jalan Sutan Syahrir (segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI), Jalan Imam Bonjol (segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI), Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep.

Berikut rute alternatif yang dapat dilalui pengguna jalan:

1. Lalu lintas dari utara (Harmoni) ke selatan (Semanggi) dapat melalui Jalan Hayam Wuruk–Jalan Ir. H. Juanda–berputar di simpang Jalan Veteran III–Jalan Ir. H. Juanda–Jalan Suryapranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Cideng Timur–Jalan KH. Mas Mansyur–Jalan Prof. DR. Satrio–putar balik–Jalan Jenderal Sudirman–dan seterusnya.

2. Lalu lintas dari utara (Harmoni) menuju timur (Tugu Tani) dapat melalui Jalan Ir. H. Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon–Jalan M.I. Ridwan Rais–dan seterusnya.

3. Lalu lintas dari timur (Tugu Tani) ke utara (Harmoni) dapat melalui Jalan M.I. Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Medan Merdeka Utara–Jalan Majapahit–dan seterusnya.

4. Lalu lintas dari timur (Tugu Tani) ke barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan M.I. Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Selatan–Jalan Budi Kemuliaan–Jalan Abdul Muis–Jalan Fachrudin–dan seterusnya.