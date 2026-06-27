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Pemprov DKI Klaim Sudah Putus Kabel Udara Sepanjang 11 Km di Jakbar sejak 2023

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |04:10 WIB
Pemprov DKI Klaim Sudah Putus Kabel Udara Sepanjang 11 Km di Jakbar sejak 2023
Petugas saat rapihkan kabel di Jakbar (foto: dok ist)
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JAKARTA – Suku Dinas Bina Marga (Sudis BM) Jakarta Barat telah memutus dan, menurunkan kabel udara sepanjang 11.065 meter atau sekitar 11 kilometer sejak 2023 hingga pertengahan 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudis Bina Marga Jakarta Barat, Abdul Jabbar, mengatakan pemutusan kabel udara merupakan bagian dari program penataan utilitas yang dilakukan secara bertahap. Dalam proses tersebut, utilitas lebih dahulu direlokasi ke dalam box culvert sebelum kabel udara diputus dan diturunkan.

"Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Selain volumenya yang cukup panjang, pemutusan juga mempertimbangkan beberapa aspek," kata Jabbar, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pada 2023 relokasi utilitas dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Srengseng Raya, Kelapa Dua Raya, Raya Pos Pengumben, Joglo Raya, dan Swadarma Raya. Dari pekerjaan tersebut, kabel udara sepanjang 5.744 meter berhasil direlokasi dan diputus.

 

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