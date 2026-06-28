Kekeringan Landa Cibarusah Bekasi, Ratusan Warga Terdampak

JAKARTA – Kekeringan melanda Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 160 kepala keluarga (KK) terdampak akibat berkurangnya pasokan air bersih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, kekeringan dipicu musim kemarau yang menyebabkan debit sumber air bersih yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari terus menurun.

"Sebanyak 160 kepala keluarga (KK) terdampak," kata Muhari, Minggu (28/6/2026).

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi melakukan asesmen di lokasi serta berkoordinasi dengan aparat desa untuk mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.

BNPB mengimbau pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, termasuk kekeringan, yang berpotensi terjadi seiring dinamika cuaca dan musim.

"Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan potensi bahaya atau kondisi darurat," pungkasnya.



(Awaludin)

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