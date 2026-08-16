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Tak Lagi Susah Cari Air, Warga Panimbang Kini Bisa Nikmati Air Bersih di Rumah

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |13:14 WIB
Tak Lagi Susah Cari Air, Warga Panimbang Kini Bisa Nikmati Air Bersih di Rumah
Air bersih (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dulu, mendapatkan air bersih berarti harus berjalan jauh dari rumah. Kini, warga Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, cukup membuka keran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran jaringan PAMSIMAS tak hanya memudahkan akses air, tetapi juga memberi warga lebih banyak waktu untuk keluarga dan mencari penghasilan.

Salah seorang warga Desa Panimbang, Rahmat, mengaku merasakan langsung perubahan tersebut setelah sarana PAMSIMAS dibangun dan dikelola bersama masyarakat.

“Dulu kami harus berjalan jauh ke sumber air. Sekarang, air bersih sudah mengalir sampai ke rumah, sehingga sangat memudahkan kami,” kata Rahmat, Minggu (16/8/2026).

Jaringan pipa, bak penampung, serta fasilitas pendukung yang dibangun melalui program tersebut membuat kebutuhan air rumah tangga menjadi lebih mudah dipenuhi. Aktivitas seperti memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan rumah pun dapat dilakukan dengan lebih praktis.

Ketersediaan air juga membantu warga menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban dengan lebih layak, serta mengurangi ketergantungan terhadap air sungai atau sumur yang kualitasnya tidak selalu terjamin.

Sejak awal pembangunan, warga Panimbang tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan kebutuhan, lokasi pembangunan sarana, hingga mekanisme pengelolaan.

 

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