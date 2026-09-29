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Kekeringan di Bekasi Makin Parah, TNI Gelontorkan 55 Ribu Liter Air

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |16:22 WIB
Kekeringan di Bekasi Makin Parah, TNI Gelontorkan 55 Ribu Liter Air
Warga Bekasi Kekeringan Air (foto: dok ist)
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JAKARTA - Untuk mengatasi dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan krisis air bersih di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Korem 051/Wijayakarta mengerahkan 11 unit water tank yang memuat 55 ribu liter air bersih bagi Desa Wibawamulya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik mengalami kekeringan. Lokasi tersebut tersebar di 50 desa yang berada di 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Dari 329 titik kekeringan, Kecamatan Cibarusah menjadi wilayah dengan jumlah titik terdampak terbanyak, yakni 89 titik. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah di Cibarusah adalah Desa Wibawamulya.

Anggota Babinsa Koramil 09 Cibarusah Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, Serka Jajat Sudrajat mengatakan, distribusi air bersih dilakukan menyusul terjadinya kekeringan hingga krisis air bersih di wilayahnya.

"Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Danramil 051 Wijayakarta, water tank TNI AD akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi untuk menyalurkan air bersih gratis bagi warga," kata Sudrajat, Selasa (29/9/2026).

Untuk hari ini, lanjut Sudrajat, penyaluran air bersih dilakukan di empat titik yang menjangkau kurang lebih 3.200 warga di Desa Wibawamulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Air bersih ini kami salurkan ke empat titik dengan jumlah penerima manfaat sekitar 200 KK di tiap titiknya," jelasnya.

 

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