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Viral Kabel Menjuntai di Karawang, Empat Perjalanan Kereta Terlambat!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |12:35 WIB
Viral Kabel Menjuntai di Karawang, Empat Perjalanan Kereta Terlambat!
Ilustrasi Kereta Api/Okezone/ist
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JAKARTA - Empat perjalanan kereta api sempat mengalami keterlambatan imbas adanya penanganan kabet yang menjuntai rendah di petak jalan Karawang–Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2026) malam. Namun, perjalanan kereta api telah normal kembali setelah sempat viral di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan kereta api menabrak kabel yang menjuntai di wilayah petak jalan Karawang–Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di KM 69+000 s.d. KM 69+100 jalur hulu petak jalan Karawang–Klari. Saat melintas di lokasi, KA 338 Commuter Line Jatiluhur relasi Cikarang–Cikampek mengenai kabel utilitas yang menjuntai di atas jalur kereta api.

"Begitu menerima laporan dari masinis, petugas KAI langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan menerjunkan petugas ke lokasi untuk melakukan pengamanan perjalanan kereta api,” ujar Franoto, Minggu (28/6/2026).

“Penanganan berlangsung cepat sehingga jalur dapat kembali dinyatakan aman untuk dilalui kereta api," lanjutnya.

Berdasarkan hasil koordinasi di lapangan, kabel yang menjuntai tersebut merupakan kabel utilitas milik pihak eksternal yang mengalami kelendutan akibat lepasnya tali pengikat atau penguat kabel yang telah mengalami pelapukan karena usia pemakaian.

 

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