Logo Resmi HUT ke-81 RI Diumumkan, Desain Terinspirasi Keragaman Motif Daerah Nusantara

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi mengumumkan pemenang desain logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Logo yang terpilih adalah karya Fajar Novario, desainer asal Padang yang bernaung di bawah Aman Design Biro.

"Pada akhirnya masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan, bahwa logo atau karya nomor dua, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Aman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak," ungkap Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Logo karya Fajar, yang membawa konsep turunan Kolektif, Sinergi, dan Bertumbuh, berhasil memperoleh suara sebanyak 44,73% dari total 68.569 suara pemilih.

Menurut Juri, logo ini secara visual tampak tegas namun juga memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi mendalam terhadap keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara.

"Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," lanjutnya.