Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Tolak Gugatan Kader Muhammadiyah Soal Uji Materi Metode Penetapan Awal Ramadan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |11:25 WIB
MK Tolak Gugatan Kader Muhammadiyah Soal Uji Materi Metode Penetapan Awal Ramadan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Permohonan yang diajukan tiga kader Muhammadiyah Sukabumi, yaitu Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud, ini mempersoalkan penetapan (itsbat) awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun hijriah.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Senin (29/6/2026).

Hakim MK, M. Guntur Hamzah dalam pertimbangannya mengatakan norma yang dipersoalkan pemohon memberikan kewenangan kepada pengadilan agama secara terbatas untuk memberikan justifikasi berkenaan dengan kesaksian seseorang yang telah melihat hilal secara faktual.

“Norma Pasal 52A UU 3/2006 terbatas memberikan kewenangan pengadilan agama sebagai badan peradilan yang relevan memberikan justifikasi berkenaan dengan kesaksian seseorang yang telah melihat hilal secara faktual agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis,” kata Guntur.

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan penentuan awal bulan dalam kalender hijriah dilaksanakan berdasarkan dua metode, yakni metode hisab dengan perhitungan astronomis dan metode rukyat melalui pengamatan hilal. Menurut Mahkamah, hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa ada pilihan yang tidak membatasi hak konstitusional warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan metode yang dianutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227237//mahkamah_konstitusi-KHop_large.jpeg
MK Tolak Uji Materi Batas Usia Calon Kades, Syarat Minimal 25 Tahun Tetap Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224988//dharma_pongrekun-qc9k_large.jpg
Dharma Pongrekun Revisi 85 Persen Subtansi Gugatan UU Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222571//dharma_pongrekun-CMJ5_large.jpg
Dharma Pongrekun Gugat Sejumlah Pasal UU Kesehatan ke MK, Soroti Definisi KLB dan Wabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220766//mk-GcUS_large.jpg
MK Akan Diskualifikasi Parpol yang Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220653//mk-sxeb_large.jpg
Gugat ke MK, ADI Dorong Gaji Dosen Minimal 2 Kali Lipat UMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218910//hilal-Xmp7_large.jpg
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1447 H Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement