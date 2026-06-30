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Tak Hanya Dipenjara, Nadiem Dibebani Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp809 Miliar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |15:49 WIB
Tak Hanya Dipenjara, Nadiem Dibebani Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp809 Miliar
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara (foto: Okezone)
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JAKARTA – Majelis hakim memvonis bersalah eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Nadiem dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun.

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Hakim juga turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah menyatakan, Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Purwanto saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, jaksa menyatakan Nadiem Makariem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa penuntut umum, Roy Riadi, Rabu (13/5/2026).

 

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