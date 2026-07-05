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El Nino Berpotensi Picu Kebakaran TPA, Kementerian LH Ingatkan Kepala Daerah Agar Waspada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |23:05 WIB
El Nino Berpotensi Picu Kebakaran TPA, Kementerian LH Ingatkan Kepala Daerah Agar Waspada
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JAKARTA - Fenomena iklim ekstrem El Nino berpotensi memicu kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), demikian disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono. Diaz pun mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar dapat mengantisipasi potensi bencana yang ditimbulkan El Nino ini.

Hal ini disampaikan Diaz ketika meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/7/2026). Ia menyebut pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi fenomena El Nino.

"WMO sudah memberikan warning (peringatan) bahwa El Nino ini akan lebih gawat lagi. Artinya kita harus antisipasi akan ada potensi kebakaran lain di TPA di seluruh Indonesia. Surat edaran ini merinci hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh kepala daerah di daerah masing-masing mengantisipasi El Nino,” kata Diaz dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026), merujuk pada peringatan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization).

Dalam penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin, Diaz menegaskan keselamatan warga di sekitar lokasi merupakan prioritas utama. Dia menyebut, perubahan arah angin yang tidak menentu berpotensi memperluas dampak asap ke kawasan permukiman warga.

"Lalu kami bicara juga dengan Pak Bupati, sudah melakukan antisipasi untuk pengecekan ISPA, penanganan pengungsian ketika arah angin nanti berubah," sambungnya.

Adapun, kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin pertama kali terpantau oleh warga sekitar sejak 28 Juni 2026. Ia menegaskan, bukan sesuatu hal yang mudah melakukan proses pemadaman tersebut.

“Hari ini kami lihat kebakaran sudah hari ke-5 (Sabtu) dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya sudah terlihat padam tapi ketika lihat di bagian bawahnya masih ada api nya, kapan saja bisa terus kebakar, ada CH4 nya, bisa ada potensi ledakan juga,” sambungnya.

 

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