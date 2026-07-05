Mesin Kapal Mati, 150 Penumpang KM Makmur Jaya Dievakuasi dari Perairan Pulau Pari

JAKARTA - Sebanyak 150 penumpang dievakuasi dari Kapal Motor (KM) Makmur Jaya setelah kapal tersebut mengalami mati mesin di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Minggu (5/7/2026). Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dari insiden tersebut.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Budi Haryono mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.20 WIB. Laporan awal diterima petugas dari salah satu penumpang kapal.

"KM Makmur Jaya sedang berlayar dari Pelabuhan Kali Adem, Penjaringan menuju Pulau Pramuka," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awak kapal (ABK), mesin kapal tidak dapat beroperasi karena bahan bakar tercampur air. Akibat gangguan tersebut, KM Makmur Jaya sempat terombang-ambing di tengah laut selama sekitar 10 menit.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ABK, diketahui bahan bakar kapal tercampur air sehingga mesin tidak dapat dioperasikan," jelas dia.