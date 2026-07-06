Motif Nyeleneh 'Bang Jago' Pemukul Pemotor di Jagakarsa, Ngaku Dapat Bisikan

JAKARTA - Polisi mengungkap motif nyeleneh FRS (37), pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang melakukan pemukulan terhadap pemotor lain, AA, di Jalan Moch. Kahfi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kepada polisi, FRS mengaku melakukan aksinya karena mendapatkan bisikan.

“Motifnya adalah dia cuman pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga menganiaya,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, Senin (6/7/2026).

Dia menyebutkan, pelaku mengaku tidak memiliki alasan yang jelas terkait alasan memukul korban. Nurma mengatakan pelaku hanya melihat korban lalu kemudian langsung memukul dari belakang.

“Dia mengakuinya bisikan. Tapi kalau dia lihat kita dia lihat juga itu, kayak penginnya dia gebuk orang gitulah. Ya udah dia gebuk orang gitu. Dia pukul orang ya dia pukul aja pas di jalan, dia lagi naik motor, kemudian dia lihat orang, ya itu. Jadi korban kemarin itu sebetulnya dia hanya melihat kemudian dia pukul dari belakang," ujarnya.

"Jadi dia mengakuinya yang melakukan ini dia hanya berjalan, naik motor, muter-muter. Dia cuman bilangnya begitu. Mau ke mana dan ke mana dia juga tidak tahu," sambung dia.