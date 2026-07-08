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Polisi Geledah 8 Lokasi soal Dugaan Korupsi Batu Bara dan Asabri, Salah Satunya Rumah Pejabat Negara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |20:41 WIB
Polisi Geledah 8 Lokasi soal Dugaan Korupsi Batu Bara dan Asabri, Salah Satunya Rumah Pejabat Negara
Polisi Geledah 8 Lokasi soal Dugaan Korupsi Batu Bara dan Asabri/Okezone
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JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor Polri) bersama Polda Metro Jaya menggeledah delapan lokasi terkait kasus korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga suap kasus batu bara hingga Asabri.

“Sementara di wilayah Jakarta Selatan ada sekitar empat sampai dengan lima titik, termasuk ini sekarang ada juga di beberapa titik di Pacific Place, termasuk ada di daerah Kuningan, Sudirman, ini menuju juga wilayah Bogor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Salah satu lokasi yang digeledah yakni seorang pejabat negara. Meski demikian, dia belum menjelaskan lebih detil terkait hal itu.

“Ya, nanti akan kami sampaikan terkait tentang pejabat negara ataupun, tetapi semua itu sama di mata hukum,” ungkapnya.

Saat penggeledah kafe de’Clan, polisi menemukan tumpukan uang tunai pecahan dolar Amerika dan Singapura di dalam brankas di lantai dua.

“Setelah proses penggeledahan dilakukan, proses penghitungan uang masih dilakukan, kami akan meng-update kepada teman-teman sekalian,” kata Budi.

Selain uang dolar, penyidik juga menemukan beberapa dokumen. Begitu pula di beberapa lokasi yang digeledah.

 

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