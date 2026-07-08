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Peserta Antusias  Ikuti Perlombaan Antar Madrasah Diniyah yang Digelar MNC Lido dan MNC Peduli

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |23:52 WIB
Peserta Antusias  Ikuti Perlombaan Antar Madrasah Diniyah yang Digelar MNC Lido dan MNC Peduli
Peserta Antusias  Ikuti Perlombaan Antar Madrasah Diniyah
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JAKARTA - Perlombaan antar madrasah diniyah yang digelar KEK MNC Lido City bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel berlangsung meriah. Hal ini tidak lepas dari tingginya antusias peserta lomba.

Ketua DPAC FKDT Cigombong, Adi Burhanudin mengatakan, tingginya antusiasme tidak lepas dari sambutan hangat orang tua peserta atas digelarnya perlombaan ini yang dapat mengasah kemampuan anak-anaknya.

"Untuk antusias dari kalangan masyarakat, saat ini alhamdulillah mereka selalu men-support dalam keadaan, memberikan satu dorongan supaya menjadikan putra-putri kita yang memiliki citra akhlak, berwawasan, dan juga berprestasi," kata Adi di lokasi lomba, Rabu (8/7/2026).

Dia berharap, perlombaan ini dapat menjangkau peserta yang lebih luas. Ia meyakini, perlombaan yang terdiri dari kaligrafi, tahfiz, dan cerdas cermat islami ini akan disambut baik di seluruh desa yang berada di Kecamatan Cigombong.

"Karena memang ini adalah satu perdana buat MNC Peduli, mudah-mudahan di tahun berikutnya, MNC Peduli bisa merangkul satu kecamatan dari sembilan desa,”ujarnya.

“Dengan jumlah empat puluh tujuh Madrasah Diniyah, yang Insya Allah itu akan menjadi satu gebyar dan menjadikan suatu nilai plus buat MNC," pungkasnya.

Diketahui, perlombaan ini digelar dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tiga perlombaan tersebut diikuti tujuh madrasah diniyah dari Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Lido Lake Resort by MNC Hotel tersebut diikuti puluhan santri yang berkompetisi dalam berbagai perlombaan bernuansa edukatif dan keagamaan.

 

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