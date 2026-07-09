Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Kenakan Rompi Oranye Usai Jalani Pemeriksaan KPK

JAKARTA - Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma'ruf Cahyono selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/7/2026) sore. Ma'ruf tampak dibawa keluar dengan mengenakan rompi oranye, menandakan dirinya telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan di lokasi, Ma'ruf terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 16.09 WIB. Selain rompi oranye, tangannya juga terborgol saat keluar dari kantor KPK.

"Baik, sudah sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya ya," kata Ma'ruf.

Sejumlah pertanyaan dari awak media yang berada di lokasi enggan ia jawab secara gamblang. Dengan pengawalan petugas, ia digiring menuju mobil tahanan untuk diangkut ke rumah tahanan (rutan).

"Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan ya," ujarnya.