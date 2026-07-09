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Tujuh Bangunan Liar di Tanah Abang Jakpus Dibongkar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |03:01 WIB
Tujuh Bangunan Liar di Tanah Abang Jakpus Dibongkar
Bangunan liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat dibongkar (Foto: Ist/Jonathan S)
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JAKARTA - Sebanyak tujuh bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan Kampung Bali XXXII RT 02/RW 09, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibongkar pada Rabu (8/7/2026). Pembongkaran dilakukan karena bangunan liar.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengatakan bangunan itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Adapun langkah ini juga dilakukan untuk memulihkan fungsi fasilitas umum.

"Kami melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi fasos dan fasum," ujar Dwiarti, Rabu.

Dwiarti menambahkan, upaya lanjutan yang akan dilakukan ialah penataan saluran dan jalan di lokasi tersebut. "Penataan akan berproses setelah penertiban rampung hari ini," ujarnya.

Sementara Ketua RW 09 Kampung Bali, Akmam, mengungkapkan keberadaan bangunan liar di atas saluran air tersebut sudah berulang kali dilaporkan warga melalui kanal cepat respons masyarakat.

"Warga tidak keberatan bangunan liar di atas saluran air ini ditertibkan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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