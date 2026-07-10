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Jampidsus Febrie Akui Rumah Sentul yang Digeledah Polri Punya Pribadi, Tapi Tidak Ada di LHKPN

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |13:37 WIB
Jampidsus Febrie Akui Rumah Sentul yang Digeledah Polri Punya Pribadi, Tapi Tidak Ada di LHKPN
Jampidsus Kejagung Febri Adriansyah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengakui jika rumah yang digeledah oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merupakan miliknya.

"Tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal," jelas Febri di kantor Kejagung, Jumat (10/7/2026).

Meski telah diakui kepemilikannya, rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat tersebut ternyata tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Febrie ke KPK pada 7 Maret 2026.

Dalam LHKPN tersebut, Febrie hanya melaporkan lima kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan, Tangerang Selatan dan Bandung.

Rinciannya tanah dan bangunan seluas 220 m2/180 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp2,3 miliar. Kemudian tanah seluas 652 m2 dan 704 m2 di Tangerang Selatan dengan masing-masing senilai Rp597 juta dan Rp644 juta.

 

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