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Jelang Konferensi Pers Tiga Kasus Korupsi, Brimob Bersenjata Jaga Gedung Promoter Polda Metro

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:43 WIB
Jelang Konferensi Pers Tiga Kasus Korupsi, Brimob Bersenjata Jaga Gedung Promoter Polda Metro
Brimob jaga gedung Polda Metro Jaya (foto Okezone)
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JAKARTA - Pengamanan ketat terlihat di sekitar Gedung Promoter Polda Metro Jaya menjelang konferensi pers terkait perkembangan penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi, Jumat (10/7/2026) sore.

Pantauan di lokasi pada pukul 16.34 WIB, personel Brigade Mobil (Brimob) bersenjata laras panjang disiagakan di sejumlah titik yang mengelilingi gedung. Petugas melakukan penjagaan di area akses masuk maupun di sekitar lokasi konferensi pers.

Dari kejauhan, sejumlah petugas terlihat hilir mudik melakukan persiapan menjelang konferensi pers. Barang bukti yang akan ditampilkan kepada publik tampak mulai ditata di area yang telah disiapkan.

Konferensi pers tersebut dijadwalkan mengumumkan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Sebelumnya, pihak kepolisian memaparkan ada tiga perkara yang tengah mereka dalami. Pertama, dugaan korupsi dalam pasokan batu bara untuk PT PLN yang diduga memicu peristiwa blackout. Kedua, perkara yang berkaitan dengan PT Asabri. Ketiga, dugaan tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.
 

(Awaludin)

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