Situasi Terkini di Polda Metro, Rantis Barracuda hingga Brimob Bersenjata Lengkap Siaga Penuh

JAKARTA - Markas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Mapolda Metro Jaya) di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan nampak kondusif usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga kasus suap batubara dan Asabri. Namun beberapa personel Brimob bersenjata laras panjang disiagakan di pintu masuk.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, hal tersebut dilakukan guna menjaga barang bukti yang telah diamankan dari serangkaian penggeledahan terkait tiga kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pasti (pengamanan) dilakukan, karena barang bukti itu disimpan di Polda Metro Jaya termasuk pemeriksaan saksi,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Pantauan Okezone, sejumlah petugas kepolisian termasuk personel Brimob nampak bersiaga di pintu masuk bagian timur dari dalam Kawasan SCBD. Dimana pintu masuk itu menjadi salah satu akses jalan bagi pengunjung umum yang akan masuk ke Polda Metro Jaya.

Namun tidak hanya itu, pintu keluar untuk umum yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto juga nampak beberapa petugas kepolisian yang berjaga. Beberapa Rantis Barracuda berlogo Brimob juga nampak terparkir di bagian depan dan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya.