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Penyidik Kortas Tipikor Datangi Kejagung Bawa Koper Bertuliskan "BAP dan Mindik"

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |13:43 WIB
Penyidik Kortas Tipikor Datangi Kejagung Bawa Koper Bertuliskan "BAP dan Mindik"
Penyidik Kortas Tipikor Datangi Kejagung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (14/7/2026) siang. Menariknya, rombongan penyidik turut membawa sebuah koper berukuran besar.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim penyidik tiba sekitar pukul 13.18 WIB di Gedung Bundar atau Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Mereka datang menggunakan minibus Toyota HiAce berwarna putih dengan pelat nomor khusus Kepolisian Republik Indonesia.

Rombongan kemudian masuk melalui pintu belakang Gedung Bundar. Para penyidik tampak kompak mengenakan jaket biru bertuliskan "Reserse".

Perhatian awak media tertuju pada sebuah koper berwarna merah muda (pink) yang diturunkan salah satu penyidik dari kendaraan. Pada koper tersebut terlihat tulisan "BAP dan Mindik LP01 dan LP02".

Namun, para penyidik tidak memberikan keterangan kepada wartawan terkait maksud kedatangan mereka ke Kejagung.

Mereka juga tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah kedatangan tersebut berkaitan dengan pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
 

(Awaludin)

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