Dokter Tifa Soroti JPU Berbelit Serahkan 'Jantung' BAP 26 Ahli dari Polda Metro

JAKARTA - Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa menyoroti sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang belum menyerahkan secara lengkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada tim hukumnya. Padahal, kelengkapan BAP tersebut telah diserahkan JPU kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Usai persidangan, dokter Tifa menyinggung 26 orang ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, daftar nama ahli tersebut penting diketahui demi proses persidangan lanjutan.

"Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan apa namanya berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya," kata dokter Tifa di PN Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

"Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap selengkap BAP yang diterima oleh hakim," sambungnya.

Dokter Tifa menyebut pihaknya telah meminta penyerahan dokumen tersebut sebanyak tiga kali, melalui surat maupun dalam persidangan. Namun, hingga saat ini BAP yang diterima masih belum lengkap.