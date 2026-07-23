Kemendagri Perketat Pengawasan Kinerja, Serapan Anggaran Ditjen Polpum Jadi Sorotan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal guna mengukur capaian kinerja, mempercepat realisasi program prioritas, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera diselesaikan sebelum memasuki Triwulan III.

Selain mengevaluasi capaian kinerja, forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antarsatuan kerja agar pelaksanaan program di bidang politik dan pemerintahan umum berjalan lebih terintegrasi dan akuntabel.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menegaskan, evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan arah kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berada di jalur yang telah ditetapkan.