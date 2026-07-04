Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Akui Kesalahan soal Lagu Lalaki Langit

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |09:16 WIB
Diperiksa Kemendagri, Bupati Purwakarta Akui Kesalahan soal Lagu Lalaki Langit
Bupati Purwakarta diperiksa Kemendagri (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) memanggil dan memeriksa Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein terkait polemik lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" pada Jumat 3 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menyampaikan Bupati Purwakarta tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung diterima Inspektur Jenderal (Irjen). Proses pemeriksaan berlangsung cukup lama, yakni hingga pukul 17.00 WIB.

"Dalam masa pemeriksaan itu, kurang lebih ada 60 pertanyaan yang disampaikan," kata Benni.

Ia mengungkapkan, materi pemeriksaan berfokus pada dua isu besar, yakni seputar proses penciptaan lagu dan mekanisme publikasi lagu tersebut melalui media sosial.

Di akhir pemeriksaan, kata dia, Bupati Purwakarta menunjukkan sikap kooperatif. Ia secara terbuka menyampaikan penyesalan dan mengakui adanya kesalahan dalam tindakan yang dipermasalahkan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216703/eks_bupati_aceh_timur-Gszv_large.jpg
Eks Bupati Aceh Timur Hasballah Dilantik Jadi Kabid Pariwisata dan Kebudayaan Purkadesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200209/bskdn-vcuB_large.jpg
Kepala BSKDN Tekankan Lima Kunci Tingkatkan Kualitas ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement