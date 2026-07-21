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Pemerintah Komitmen Kembangkan Kota Cerdas di Kawasan ASEAN

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:28 WIB
Pemerintah Komitmen Kembangkan Kota Cerdas di Kawasan ASEAN
Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Za
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JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi pengembangan kota cerdas di kawasan ASEAN. Pembangunan kota cerdas tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Program smart city yang terkoordinasi melalui Asean Smart City Network kita ada 18 di 4 daerah,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Za, dalam the 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Isinya mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan ekonomi lokal, mobilitas perkotaan, layanan kesehatan berbasis teknologi, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Indonesia juga memperkenalkan Kota Semarang dan Kota Denpasar sebagai anggota baru ASEAN Smart Cities Network. Dengan bergabungnya kedua kota tersebut, jumlah kota Indonesia dalam jejaring ASCN kini menjadi enam.

Menurut Safrizal, keikutsertaan dua kota baru tersebut memperluas peluang pemerintah daerah untuk membangun kemitraan internasional, mengakses inovasi, serta mengembangkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Indonesia juga mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan tersebut. Safrizal mengatakan Indonesia mendorong pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dipadukan dengan percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE).

 

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