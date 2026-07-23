Apresiasi Operasi Gratis Bibir Sumbing MNC Peduli, Dinkes Kota Bogor: Bantu Tumbuh Kembang Anak

BOGOR – Dinas Kesehatan Kota Bogor memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit yang diselenggarakan MNC Peduli bersama Rumah Sakit Azra Bogor.

Menurut Dinas Kesehatan, operasi bibir sumbing sejak usia dini sangat penting karena dapat membantu anak tumbuh lebih sehat, meningkatkan kemampuan berbicara, sekaligus membangun rasa percaya diri mereka di masa depan.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Tengku Yenni Febrina, M.Kes., menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan sosial tersebut karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami dari Dinas Kesehatan sangat mendukung kegiatan ini. Dengan masuknya kegiatan operasi sumbing gratis kerja sama MNC Peduli dengan Rumah Sakit Azra, ini sangat membantu warga masyarakat Kota Bogor agar anak-anak ini nantinya bisa lebih sehat, bisa melakukan aktivitas, dan mencapai cita-citanya," kata dr. Tengku Yenni Febrina, M.Kes., di RS Azra, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (23/7/2026).

Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dengan kondisi bibir sumbing memperoleh kesempatan mendapatkan tindakan operasi secara gratis.

Kolaborasi antara sektor swasta, rumah sakit, dan pemerintah dinilai menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

(Rahman Asmardika)

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