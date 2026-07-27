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Febrie Adriansyah Makan Bareng Tahanan KPK, Lauknya Telur Ceplok dan Bihun

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |18:09 WIB
Febrie Adriansyah Makan Bareng Tahanan KPK, Lauknya Telur Ceplok dan Bihun
Febrie Adriansyah Makan Bareng Tahanan KPK/Okezone
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JAKARTA – Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sarapan dengan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan KPK cabang Jakarta Timur bersama para tahananan KPK yang lainnya.

Febri Diansyah, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah menyebut, tidak ada yang spesial terkait lauk sarapan yang disediakan. Menurutnya, kliennya memakan menu yang sama dengan tahanan lainnya.

"Saya sempat tanya juga tadi sarapan pagi itu bareng dengan para tahanan lain ya. Tahanan lain kan ada sejumlah tahanan di KPK ada bihun, telur ceplok sama nasi putih, sama ya teh begitu ya," kata Febri jenguk kliennya di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/7/2026).

Febri kembali menegaskan, tidak ada perlakuan khusus terhadap kliennya selama penahanan dititipkan ke KPK.

"Dan itu perlakuannya sama dengan yang lain. Kita tahu betul kalau di KPK memang rutannya standarnya seperti itu ya. Enggak ada perlakuan khusus untuk satu pihak atau pihak yang lainnya," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

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