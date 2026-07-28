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Kembangkan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Bidik Proyek Limbah Kesehatan di Bengkulu

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |17:41 WIB
Kembangkan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Bidik Proyek Limbah Kesehatan di Bengkulu
llustrasi.
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengembangkan penyidikan kasus suap di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ke dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Salah satu proyek yang sedang didalami berkaitan dengan pengelolaan limbah kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pengembangan perkara tersebut berangkat dari temuan keterlibatan pihak swasta yang sebelumnya juga terkait dengan proyek-proyek di Rejang Lebong.

"Iya itu pengembangan perkara suap Rejang Lebong, bahwa ada dari pihak swasta (pemberi) selain proyek di Rejang Lebong yang bersangkutan juga ada proyek di Kota Bengkulu. Jadi tim sedang pengembangan terus ya, nanti tunggu perkembangan seperti apa," kata Taufik, Selasa (28/7/2026).

Taufik membenarkan pengembangan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan limbah kesehatan. Namun, dia menegaskan penyidik masih terus bekerja mengumpulkan alat bukti.

"Salah satunya ya, nanti secepatnya kita update ya karena tim kan sedang bekerja," ujarnya.

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