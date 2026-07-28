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19 Calon Hakim Agung dan 4 Hakim Adhoc Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, Ini Daftarnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |18:25 WIB
19 Calon Hakim Agung dan 4 Hakim Adhoc Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, Ini Daftarnya
Mahkamah Agung (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 23 calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung (MA) dinyatakan lolos seleksi kesehatan dan kepribadian. Penetapan kelulusan para calon hakim tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial (KY) di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Adapun rinciannya, sebanyak 19 orang merupakan calon Hakim Agung, dua orang merupakan calon Hakim Adhoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan dua orang merupakan calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Anggota KY Anita Kadir, menyampaikan komponen penilaian dalam seleksi kali ini terdiri atas hasil pemeriksaan kesehatan, asesmen potensi dan kompetensi nonteknis, serta rekam jejak.

"Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Anita, Selasa.

Selanjutnya, para calon hakim tersebut berhak mengikuti seleksi lanjutan tahap keempat, yakni wawancara. Seleksi wawancara akan digelar pada 3-7 Agustus 2026.

"Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti seleksi wawancara pada Senin s.d. Jumat, 3 s.d. 7 Agustus 2026 di Kantor KY Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat," lanjut Anita.

      
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