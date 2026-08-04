Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Drone Jatuh di Pantai Wisata Rusia, Tewaskan Tujuh Orang Termasuk Tiga Anak

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |14:10 WIB
Drone Jatuh di Pantai Wisata Rusia, Tewaskan Tujuh Orang Termasuk Tiga Anak
Drone meledak di Rusia (foto: dok ist)
A
A
A

MOSKOW - Sebuah drone jatuh di kawasan pantai yang dipadati wisatawan di wilayah selatan Rusia, menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai sekitar 40 lainnya. Insiden tersebut memicu saling tuding antara Rusia dan Ukraina terkait penyebab jatuhnya korban sipil.

Peristiwa itu terjadi pada Senin 4 Agustus 2026 di Arkhipo-Osipovka, sebuah desa wisata yang berada di dekat Gelendzhik, wilayah Krasnodar, Rusia.

Gubernur Krasnodar, Veniamin Kondratyev, bersama pejabat setempat menyatakan tujuh orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, termasuk tiga anak. Sementara itu, sekitar 40 orang lainnya mengalami luka-luka, dengan 17 korban di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Kondratyev mengatakan korban jiwa terjadi akibat puing-puing drone yang berjatuhan. Ia juga menuduh Ukraina sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan tersebut.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah rentetan tembakan dari berbagai jenis senjata saat drone melintas di atas kawasan tersebut. Berdasarkan analisis CNN, drone kemudian jatuh di area pantai setelah diduga melewati instalasi radar Rusia yang berada di sebelah barat lokasi jatuhnya drone.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Drone Ukraina Drone Ukraina Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/18/3233255//kontes_game_of_thrones_di_rusia_mengharuskan_peserta_minum_dari_mangkuk_toilet-GSwh_large.jpg
Viral, Perusahaan Rusia Gelar Kontes Unik Minum dari Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/18/3233114//viral-LcEx_large.jpg
Perang Meluas! 2 Kapal Tanker Gas AS di Mesir Dibombardir Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/16/3232981//pendiri_telegram_pavel_durov-kJs4_large.jpg
Pendiri Telegram Pavel Durov Didakwa dengan Tuduhan Membantu Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/18/3232336//iran-AqfJ_large.jpg
Perang Meluas! Militer Ukraina Serang 2 Kapal Iran di Laut Kaspia, 1 Orang  Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/16/3230687//ilustrasi-HCZi_large.jpg
Perusahaan AS Kembangkan Drone Mikro Pemburu Nyamuk, Mampu Tembak Serangga di Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/18/3228403//pasukan_rusia_mengibarkan_bendera_di_konstantinovka-iQxB_large.jpg
Rusia Klaim Kuasai Benteng Pertahanan Terkuat Ukraina di Konstantinovka, Tewaskan 13.500 Tentara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement