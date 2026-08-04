Drone Jatuh di Pantai Wisata Rusia, Tewaskan Tujuh Orang Termasuk Tiga Anak

MOSKOW - Sebuah drone jatuh di kawasan pantai yang dipadati wisatawan di wilayah selatan Rusia, menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai sekitar 40 lainnya. Insiden tersebut memicu saling tuding antara Rusia dan Ukraina terkait penyebab jatuhnya korban sipil.

Peristiwa itu terjadi pada Senin 4 Agustus 2026 di Arkhipo-Osipovka, sebuah desa wisata yang berada di dekat Gelendzhik, wilayah Krasnodar, Rusia.

Gubernur Krasnodar, Veniamin Kondratyev, bersama pejabat setempat menyatakan tujuh orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, termasuk tiga anak. Sementara itu, sekitar 40 orang lainnya mengalami luka-luka, dengan 17 korban di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Kondratyev mengatakan korban jiwa terjadi akibat puing-puing drone yang berjatuhan. Ia juga menuduh Ukraina sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan tersebut.

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah rentetan tembakan dari berbagai jenis senjata saat drone melintas di atas kawasan tersebut. Berdasarkan analisis CNN, drone kemudian jatuh di area pantai setelah diduga melewati instalasi radar Rusia yang berada di sebelah barat lokasi jatuhnya drone.