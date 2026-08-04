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Kabasarnas Berharap Seluruh Korban KM Mutiara Sentosa 2 Berhasil Dievakuasi: Kita Masih Konfirmasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |08:38 WIB
Kabasarnas Berharap Seluruh Korban KM Mutiara Sentosa 2 Berhasil Dievakuasi: Kita Masih Konfirmasi
Tim SAR Gelar Pencarian Korban KM Mutiara Sentosa. (Foto: Basarnas)
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JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya Mohammad Syafii, berharap seluruh korban KM Mutiara Sentosa 2 telah ditemukan. Menurutnya, hingga saat ini data korban yang berhasil dievakuasi masih sesuai dengan manifes kapal.

"Mudah-mudahan seluruh korban sudah bisa kita temukan. Namun kita masih konfirmasi terkait dengan seluruh jumlah manifes kapal. Mudah-mudahan sampai sekarang masih klop," kata Syafii kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Syafii menjelaskan, pihaknya telah melakukan konfirmasi terhadap para korban yang ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara, para korban meyakini kerabat maupun rekan mereka telah ditemukan, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia.

"Kami tadi menemui beberapa korban yang masih di rumah sakit, kita yakinkan dan disampaikan bahwa temannya, keluarganya, atau tim yang dia kenal terkonfirmasi sudah ditemukan walaupun ada beberapa yang dalam kondisi meninggal," lanjut dia.

Meski demikian, Syafii memastikan operasi pencarian dan pertolongan akan terus dilakukan hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang hilang.

"Operasi SAR dilaksanakan manakala korban masih dinyatakan belum ketemu dan operasi itu masih efektif untuk kita laksanakan," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

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