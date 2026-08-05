Gempa Besar M6,4 Guncang Pulau Karatung, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo M6,4 mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara, Rabu (5/8/2026), pukul 11.14 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 221 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, pada koordinat 5,60 Lintang Utara dan 125,27 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.4, 05-Agu-26 11:14:04 WIB, Lok:5.60 LU,125.27 BT (221 km BaratLaut Pulau Karatung-Sulut), Kedlmn:10 Km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.