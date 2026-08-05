Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M6,4 Guncang Pulau Karatung, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:41 WIB
Gempa Besar M6,4 Guncang Pulau Karatung, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Pulau Karatung (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo M6,4 mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara, Rabu (5/8/2026), pukul 11.14 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 221 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, pada koordinat 5,60 Lintang Utara dan 125,27 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.4, 05-Agu-26 11:14:04 WIB, Lok:5.60 LU,125.27 BT (221 km BaratLaut Pulau Karatung-Sulut), Kedlmn:10 Km, tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Sulut BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/18/3233637/gempa-9nGh_large.jpg
Napoli Mencekam, Gempa Terkuat dalam 40 Tahun Picu Kerusakan-Longsor dan Puluhan Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/18/3232895/aeon_mall-BMSQ_large.jpg
Korban Tewas AEON Mall Ambruk Jadi 3 Orang, Pencarian Terus Dilakukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/18/3232891/gempa-aNG9_large.jpg
Gempa Dahsyat di Jepang, Korban Tewas Bertambah Jadi 13 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232454/gempa-itQk_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230842/gempa-GUhY_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,3 di Tapachula Meksiko, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230847/gempa-mALs_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Kepulauan Sangihe, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement