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Sulit Menang Perang, Jenderal Senior AS Minta Pemerintah Trump Cari Jalan Damai Lawan Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |01:05 WIB
Sulit Menang Perang, Jenderal Senior AS Minta Pemerintah Trump Cari Jalan Damai Lawan Iran
Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Caine. (Foto: AFP)
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WASHINGTON - Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS), Jenderal Dan Caine, dilaporkan secara pribadi telah mendesak para pejabat senior pemerintahan Trump untuk mencari cara guna meredakan eskalasi perang AS melawan Iran. Laporan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa opsi militer yang tersedia mungkin hanya memberikan hasil terbatas dan memicu pembalasan yang lebih luas.

Mengutip tiga sumber yang mengetahui diskusi tersebut, CNN melaporkan bahwa Caine menyampaikan kekhawatirannya kepada para pejabat senior, termasuk Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Caine dan pejabat lainnya meyakini kekuatan udara saja kemungkinan besar tidak akan mampu memaksa Teheran untuk menerima tuntutan AS, meskipun Presiden Donald Trump tetap lebih memilih untuk menghindari invasi darat.

Caine dan pejabat senior lainnya dilaporkan skeptis terhadap usulan eskalasi pada akhir Juli, sebagian karena kekhawatiran akan pembalasan Iran terhadap sekutu AS dan infrastruktur energi regional. Trump akhirnya menunda operasi tersebut setelah mitra-mitra di kawasan Teluk memperingatkan kemungkinan adanya serangan, demikian menurut laporan itu, sebagaimana dilansir TRT.

Laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran yang kian meningkat mengenai menipisnya stok persenjataan AS—termasuk rudal pencegat pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya—yang dapat membatasi kemampuan Washington untuk mempertahankan konflik berkepanjangan.

CNN mencatat bahwa Caine telah memperingatkan Trump mengenai risiko militer, tetapi menyebutkan bahwa sang jenderal juga menegaskan pasukan AS mampu menimbulkan kerusakan parah pada Iran jika diperintahkan untuk melakukan eskalasi.

 

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