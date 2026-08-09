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Kabar Baik! Tarif Transportasi Umum Jakarta Cuma Rp1 pada 17 Agustus 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |11:37 WIB
Kabar Baik! Tarif Transportasi Umum Jakarta Cuma Rp1 pada 17 Agustus 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Okezone
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan kado dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Hadiah spesial ini dikhususkan untuk masyarakat.

"Tanggal 17 Agustus kita akan menyambut hari kemerdekaan dan untuk itu saya sebagai Gubernur Jakarta saya memutuskan untuk memberikan kado," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Pramono melanjutkan, kado yang dimaksud yaitu mengenai tarif seluruh transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, seperti Transjakarta, LRT Jakarta hingga MRT Jakarta. Warga hanya Perlu membayar Rp1 pada momentum tersebut.

"Semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta bayarnya hanya 1 rupiah saja," tandasnya.

Diketahui, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta.

Melalui unggahan di Instagram resminya, Kemensetneg mengajak seluruh masyarakat untuk bersiap memeriahkan momen bersejarah ini. Pendaftaran akan dibuka selama tiga hari, mulai dari tanggal 5 hingga 7 Agustus 2026, tepat pukul 10.00 WIB.

 

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