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Sebut Trump Telah Kalah, Senator AS Desak Kesepakatan Akhiri Perang Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |00:05 WIB
Sebut Trump Telah Kalah, Senator AS Desak Kesepakatan Akhiri Perang Iran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON - Seorang Senator Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung kesepakatan yang buruk untuk mengakhiri perang yang dimulai Presiden Donald Trump dengan Iran. Menurut Senator Demokrat, Chris Murphy, perang di Iran harus segera diakhiri agar Selat Hormuz dapat dibuka fully sehingga harga minyak dan gas dapat kembali turun.

"Saya siap mendukung kesepakatan yang buruk demi mengakhiri perang ini dan membuka kembali selat tersebut, karena satu-satunya kesepakatan yang tersedia saat ini memang merupakan kesepakatan yang sangat buruk," ujar Murphy dalam acara Meet the Press di NBC News pada Minggu (9/8/2026) pagi.

Murphy tampaknya mengakui bahwa Presiden Trump "kalah" dalam perang dengan Iran, mengatakan bahwa AS menjadi semakin lemah, sementara Iran menjadi semakin kuat. Dia juga menegaskan bahwa perang ini telah merugikan warga Amerika.

"Perang ini harus diakhiri karena setiap hari perang berlanjut, Amerika menjadi semakin lemah, Iran semakin kuat, dan masyarakat di Amerika Serikat semakin dirugikan akibat harga-harga yang terus melonjak," tambah Murphy, sebagaimana dilansir USA Today.

Iran telah mengajukan sejumlah tuntutan untuk mengakhiri konfliknya dengan AS.

Dalam daftar tuntutannya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, menuntut agar AS menahan diri untuk tidak mengancam Iran; mengakhiri permusuhan dengan Iran, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak; menghentikan blokade laut serta menarik seluruh kekuatan militer dari sekitar Iran. Teheran juga menuntut AS membayar ganti rugi perang dan mencabut sanksi terhadap rezim tersebut, serta mencairkan kembali aset-aset Iran.

Tuntutan-tuntutan tersebut mengancam akan menggagalkan perundingan antara Iran dan Oman untuk membuka kembali Selat Hormuz. Zolghadr kini juga mengaitkan kesepakatan Iran dengan Oman mengenai selat tersebut dengan respons AS terhadap tuntutan-tuntutan Iran.

Pada Jumat (7/8/2026), Trump menyatakan bahwa ia terlibat secara pribadi dalam pembicaraan damai terkait selat tersebut dan optimistis bahwa kesepakatan akan segera ditandatangani.

 

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