Hujan Deras Terparah di Jepang Tewaskan 6 Orang, Puluhan Ribu Warga Tanpa Listrik

Hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Jepang. (Foto: Reuters)

TOKYO - Setidaknya enam orang tewas dan lima lainnya terluka di Jepang bagian timur akibat curah hujan dengan rekor tertinggi yang melanda Prefektur Chiba, dekat ibu kota Tokyo.

Hujan deras yang digambarkan oleh pihak berwenang sebagai kejadian “yang belum pernah terjadi sebelumnya” ini menyebabkan pemadaman listrik bagi lebih dari 20.000 rumah tangga, sementara 7.000 pelancong terpaksa bermalam di Bandara Narita, Tokyo.

Pihak berwenang setempat mengeluarkan peringatan darurat tingkat lima—tingkat siaga tertinggi—pada Kamis (13/8/2026). Status tersebut diturunkan menjadi tingkat empat pada Jumat pagi, namun peringatan mengenai risiko tanah longsor dan banjir tetap diberlakukan.

Curah hujan ekstrem ini terjadi setelah serangkaian badai melanda Jepang dan negara-negara tetangga sepanjang pekan ini, di tengah prakiraan bahwa musim topan tahun ini akan berlangsung sangat aktif.

Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan deras terbaru ini disebabkan oleh aliran udara hangat dan lembap ke wilayah timur negara itu, yang bertemu dengan udara dingin di lapisan atas sehingga menciptakan kondisi atmosfer yang sangat tidak stabil, demikian diwartakan BBC.

Hujan diperkirakan akan terus berlangsung hingga Jumat (14/8/2026) malam.

“Ini adalah situasi yang sangat tidak biasa, bahkan jika dibandingkan dengan catatan sejarah cuaca di Jepang,” ujar Gubernur Chiba, Toshihito Kumagai, kepada para wartawan pada Jumat pagi.

“Saya telah menangani berbagai bencana di masa lalu, namun belum pernah mengalami kejadian seperti ini.”