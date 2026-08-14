Orang Tua Affan Kurniawan Imbau Tak Ada Peringatan Setahun Kematian Anaknya

JAKARTA - Orang tua almarhum Affan Kurniawan, Zulkifli, mengimbau masyarakat dan rekan-rekan seperjuangan anaknya untuk tidak menggelar peringatan setahun kematian Affan secara berlebihan.

Imbauan tersebut disampaikan Zulkifli setelah keluarga mendengar adanya informasi mengenai rencana peringatan satu tahun meninggalnya Affan. Ia berharap masyarakat menghormati keputusan keluarga dan cukup mendoakan almarhum.

"Saya Zulkifli bersama dengan istri saya Ibu Erlina, selaku orang tua kandung dari almarhum Affan Kurniawan bersama dengan kuasa hukum keluarga Bapak H. Achmad Michdan. Kami mendengar adanya informasi yang disampaikan kepada keluarga bahwa akan adanya peringatan satu tahun almarhum Affan Kurniawan," ujar Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

"Kami selaku keluarga mengimbau dan berharap kepada seluruh rekan seprofesi almarhum, dan kepada masyarakat luas untuk tidak perlu adanya peringatan yang berlebihan tersebut," sambungnya.

Zulkifli mengatakan, keluarga memahami semangat rekan-rekan Affan untuk mengenang almarhum. Namun, pihak keluarga hanya meminta agar Affan didoakan.

"Saya sekeluarga mengerti dan memahami semangat dari rekan-rekan almarhum tapi kami dari pihak keluarga hanya meminta doa kepada rekan-rekan untuk almarhum agar dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya dan diterima amal ibadannya," tuturnya.